Approvati gli incentivi auto col Decreto Rilancio: bonus fino a 3500 euro (Euro 6) (Di venerdì 17 luglio 2020) Il voto al Senato ha finalmente permesso al Decreto Rilancio di diventare legge, e con esso è stato approvato anche gli incentivi auto (sebbene manchi ancora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che comunque dovrebbe arrivare a momenti). Se tutto andrà come deve, il bonus sarà effettivo a partire dal 1 agosto, per un fondo di 50 milioni di Euro. Come riportato da 'ilsole24ore.com', la struttura degli incentivi auto per le Euro 6 non ha subito modifiche nel corso del viaggio per l'approvazione. Il bonus statale offerto agli aventi diritto sarà di 1500 Euro, che potranno cumularsi con gli altri 2000 ... Leggi su optimagazine

