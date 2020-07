Anziani fratturati abbandonati all’ospedale di Cassino. I cittadini pronti ad incatenarsi (Di venerdì 17 luglio 2020) All’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino, in provincia di Frosinone, la grave carenza di anestesisti non permette più di operare. Sono diversi gli Anziani ricoverati in questi giorni in seguito a delle fratture, che oltre ad essere in estrema sofferenza non possono essere essere sottoposti ad un intervento per mancanza di personale. Il trasferimento in un’altra struttura sarebbe troppo rischioso. Una situazione che ha dell’incredibile vista la strage degli Anziani per il Coronavirus, che avrebbe dovuto sensibilizzare su una categoria così fragile, ma che invece continua ad essere dimenticata. É il caso di una anziana di 91 anni, ricoverata con un femore rotto e operata dopo 7 giorni, invece che dopo 48 ore e solo dopo le insistenze della nipote: “Volevano trasferirla addirittura ... Leggi su ilcorrieredellacitta

