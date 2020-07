Antonella Clerici ringrazia tutti per l’affetto e il sostegno ricevuto ed è pronta a ricominciare (Foto) (Di venerdì 17 luglio 2020) Svelati i palinsesti Rai della prossima stagione non avevamo dubbi che Antonella Clerici avrebbe ripreso a pieno ritmo il suo lavoro (Foto). “Si ricomincia!” ha esclamato la conduttrice dopo avere atteso che tutto fosse ufficiale ma già da tempo anche lei aveva rivelato qualche anticipazione dei suoi nuovi programmi. Sono ben due i programmi che condurrà Antonella Clerici ma il vero ritorno è quello del mezzogiorno e non a caso il titolo scelto è “E’ sempre mezzogiorno”. “Grazie per il sostegno, l’affetto, la forza che mi avete dato sempre” è il grazie della Clerici ai suoi fan, ai follower, ai telespettatori che non attendevano altro che il suo ritorno. Un grazie anche al direttore Rai, ... Leggi su ultimenotizieflash

AllMusicItalia : Sarà trasmesso in prima serata su @RaiUno in autunno The Voice Senior, una speciale edizione del talent riservata a… - Notiziedi_it : Antonella Clerici conduce The Voice Senior su Rai1, la conferma dai palinsesti 2020/2021 - Notiziedi_it : Palinsesti Rai 2020-2021 torna Antonella Clerici con “E’ sempre mezzogiorno” - fatimabotelho : RT @zazoomblog: Antonella Clerici torna nel mezzogiorno di Raiuno. “La prova del cuoco” diventa “E’ sempre mezzogiorno”. - #Antonella #Cler… - zazoomblog : Antonella Clerici torna nel mezzogiorno di Raiuno. “La prova del cuoco” diventa “E’ sempre mezzogiorno”. -… -