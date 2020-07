Anticipo TFS: lettera alla ministra Dadone, tutto tace (Di venerdì 17 luglio 2020) Anticipo TFS o TFR Statali è diventato un miraggio. tutto sembrava arrivato alla fine con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 50 del 15 giugno 2020. Ma molti aventi diritto che hanno chiesto all’Inps l’istanza di quantificazione del TFS per l’Anticipo TFS inserito nel D.L. n. 4/2019, hanno avuto un diniego. Abbiamo documentato la situazione in quest’articolo: Anticipo TFS statali, ancora in attesa dell’accordo quadro e l’istanza di quantificazione non viene inoltrata, manca l’elenco banche Un lettore che ci segue da tempo, ha scritto una lettera alla ministra Dadone e ci ha chiesto la pubblicazione. Ve la proponiamo. lettera ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Anticipo #TFS: lettera alla ministra Dadone, tutto tace - enzo_sabatini : @agorarai @DadoneFabiana @matteosalvinimi @rugge75 @EGardini @emanuelefiano @Ettore_Rosato @RedavidF… - MauroFalchi : @intesasanpaolo la vostra banca è interessata al DOCM 51 del 22/4/2020 “anticipo TFR/TFS pubblici dipendenti” fare… - MauroFalchi : @banca_intesa la vostra banca è interessata al DOCM 51 del 22/4/2020 “anticipo TFR/TFS pubblici dipendenti” farete… - fordeborah5 : RT @NotizieOra: Anticipo #TFS statali, ancora in attesa dell'accordo quadro e l'istanza di quantificazione non viene inoltrata, manca l'ele… -