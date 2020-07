Annamaria stremata da Antonio | Anticipazioni Temptation Island (Di venerdì 17 luglio 2020) Annamaria sembra ormai stremata dalla continua mancanza di rispetto da parte di Antonio. La coppia entrata a Temptation Island cercando di capire se la loro storia fosse realmente amore oppure solamente abitudine. La fidanzata di Antonio infatti, ha spinto il suo compagno a partecipare per vedere se realmente è maturato dai suoi sbagli fatti in passato. Antonio infatti, sembra aver tradito Annamaria in passato, lasciando una delusione e una ferita ancora aperta nel cuore della fidanzata. All’interno del villaggio dei fidanzati però, Antonio sembra avere degli atteggiamenti altalenanti con le tentatrici che stanno affrontando i ventuno giorni con loro. Il fidanzato in un primo momento, si è mostrato sempre ... Leggi su giornal

