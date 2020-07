Animalista discute con un uomo in strada a Biella: lui gli tira uno schiaffo e scoppia la rissa – Le immagini (Di venerdì 17 luglio 2020) È finita in rissa una discussione scoppiata di fronte all’ufficio postale del rione Chiavazza, a Biella, tra l’Animalista Valerio Vassallo, che guida il Movimento Etico Tutela Animali e Ambiente, e un passante. Secondo la ricostruzione dell’Animalista, l’uomo l’avrebbe riconosciuto e dopo avergli chiesto se fosse lui l’Animalista, l’avrebbe aggredito con uno schiaffo. Come si vede nelle immagini, in effetti, è il passante a sferrare il primo colpo. Poi Vassallo risponde tirando un calcio, e da lì la rissa degenera. I due finiscono a terra tra le urla dei presenti, tra cui la compagna dell’Animalista che ha ripreso la ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattovideo : Animalista discute con un uomo in strada a Biella: lui gli tira uno schiaffo e scoppia la rissa – Le immagini -

Ultime Notizie dalla rete : Animalista discute Animalista discute con un uomo in strada a Biella: lui gli tira uno schiaffo e scoppia la rissa – Le… Il Fatto Quotidiano Condannato a sei mesi l’animalista Vassallo dopo la crociata sui gatti

Fa discutere la pena inflitta a Valerio Vassallo, noto in tutta Italia per le sue manifestazioni a tutela degli animali. Il referente del Meta è stato condannato a scontare 6 mesi di carcere per viole ...

Fa discutere la pena inflitta a Valerio Vassallo, noto in tutta Italia per le sue manifestazioni a tutela degli animali. Il referente del Meta è stato condannato a scontare 6 mesi di carcere per viole ...