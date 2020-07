Angri, il consiglio all’unanimità vota per la mensa dei poveri (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Nasce ad Angri una mensa per i più bisognosi. Nell’ultimo consiglio Comunale è stata, infatti approvata una variante che permette la realizzazione di un’area interamente destinata ad ospitare la futura mensa per chi ne ha più bisogno. Un progetto fortemente voluto dal sacerdote don Luigi La Mura e dagli Scout Angri 2, grazie al quale si potrà dare sostentamento a decine di famiglie in difficoltà. “Una pagina importante per la nostra comunità, dimostriamo ancora una volta che quando si tratta di essere solidali non ci batte nessuno- ha dichiarato il sindaco Cosimo Ferraioli- ne approfitto per ringraziare tutta la Maggioranza e il consiglio Comunale per essersi espressi a favore in maniera ... Leggi su anteprima24

VoceDiStrada : QUESTIONE AMPIAMENTE DISCUSSA NELL'ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE Casello autostradale Angri Nord, sindaco Ferraioli:'N… -

Ultime Notizie dalla rete : Angri consiglio Ad Angri nasce la mensa per i più poveri: ok del consiglio comunale Punto Agro News.it Anticipata al 20 luglio, la partenza dei saldi estivi, si spera in un rilancio dopo il lockdown

La Confesercenti Angri rende noto che la terza commissione del consiglio regionale della Campania presieduta dall’On. Nicola Marrazzo ha comunicato l’approvazione della mozione del Consiglio Regiona ...

Svincolo Angri nord, appello di Vicinanza (Cisal) al prefetto: "Chieda al ministro di bloccare la chiusura"

"Serve fare presto sullo svincolo autostradale di Angri nord. Ribadisco il mio appello: il prefetto di Salerno chieda al ministero dei Trasporti di bloccare la chiusura del casello storico per i mezzi ...

La Confesercenti Angri rende noto che la terza commissione del consiglio regionale della Campania presieduta dall’On. Nicola Marrazzo ha comunicato l’approvazione della mozione del Consiglio Regiona ..."Serve fare presto sullo svincolo autostradale di Angri nord. Ribadisco il mio appello: il prefetto di Salerno chieda al ministero dei Trasporti di bloccare la chiusura del casello storico per i mezzi ...