Angelina Jolie rivela i veri motivi del divorzio da Brad Pitt: “Ho dovuto farlo” (Di venerdì 17 luglio 2020) In un’intervista a Vogue Angelina Jolie ha fatto un raro accenno alla separazione da Brad Pitt: una scelta “per il bene dei miei figli”, ha spiegato l’attrice. Angeline Jolie non ha rimorsi né rimpianti. “E’ stata la decisione giusta” dice l’attrice in un’intervista a Vogue a proposito della separazione da Brad Pitt. Una decisione che … L'articolo Angelina Jolie rivela i veri motivi del divorzio da Brad Pitt: “Ho dovuto farlo” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

