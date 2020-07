Andrea Damante, la rivelazione della mamma: “Il desiderio di diventare nonna” (Di venerdì 17 luglio 2020) Sembra proprio che la storia tra Andrea Damante e Giulia De Lellis stia andando a gonfie vele. Nonostante i vari problemi che li avevano portati alla rottura, i due non sono riusciti a stare separati per troppo tempo. A parlare ora è la mamma dell’ex tronista, Valentina, che ha rivelato uno dei suoi grandi desideri. … L'articolo Andrea Damante, la rivelazione della mamma: “Il desiderio di diventare nonna” Leggi su dailynews24

angelamalfoy_ : RT @mamacita1204: Sarà la sesta volta che Andrea Damante mette una canzone di Hazza nelle storie, per me vuole entrare nel fandom https://t… - diegozegers : Giulia De Lellis che torna da Andrea Damante - martaph01 : come può andrea damante avere dei fan domanda senza polemica - Easy_Branches : RT @Network_Easy: Giulia De Lellis ed Andrea Damante: weekend a Capri (foto e video) - EasyWorldNews : RT @Network_Easy: Giulia De Lellis ed Andrea Damante: weekend a Capri (foto e video) -