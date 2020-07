Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione al Grande Fratello Vip 5?: "Rumors privi di fondamento" (Di venerdì 17 luglio 2020) Intervistati da 'Uomini e Donne Magazine', in edicola questa settimana, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno smentito categoricamente di essere stati contattati dalla produzione del 'Grande Fratello Vip' per prendere parte, come coppia, alla quinta edizione in partenza a settembre 2020. Il bolognese ha preso parte alla versione nip del programma, condotto allora da Alessia Marcuzzi, nel lontano 2013:Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione al Grande Fratello Vip 5?: "Rumors privi di fondamento" 17 luglio 2020 16:16. Leggi su blogo

IsaeChia : #UominieDonne, #AndreaCerioli e #AriannaCirrincione pensano ad un figlio e alle voci che li vorrebbero nel cast del… - blogtivvu : Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione al Grande Fratello Vip? L’ex tronista di Uomini e Donne interviene e svela cos… - blogtivvu : Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione al Grande Fratello Vip? L'ex tronista di Uomini e Donne interviene e racconta… - zazoomblog : UeD oggi Andrea Cerioli e Arianna al GF Vip? Finalmente parla la coppia - #Andrea #Cerioli #Arianna #Finalmente - Laufan845 : RT @Iperborea_: Livello di recitazione The Lady, ma apprezziamo comunque l'impegno e la dedizione di Ale Basciano, superato solo da Andrea… -