Amministrative 2020: la vera sfida è nel Centrodestra (Di venerdì 17 luglio 2020) Le Amministrative 2020 saranno elezioni molto diverse dagli ultimi appuntamenti con le urne. Lo scenario politico italiano è in forte movimento. E non conta solo la drammatica cesura della pandemia da Covid, che ha rivoluzionato gli equilibri mondiali, dall’economia al sociale fino ai rapporti tra istituzioni. Tornando al contesto politico interno, alla relativa salute del consenso per il premier Giuseppe Conte si affianca un apprezzamento sempre meno solido per la sua maggioranza, costituita dall’asse Pd-M5S. E l’opposizione? Il Centrodestra, dominato dalle forze populiste e pseudo-sovraniste, è altrettanto in difficoltà. Segnali importanti fanno capire che la vera sfida, prima alle Amministrative 2020 e poi in caso di voto ... Leggi su urbanpost

