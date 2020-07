‘Amici’, Andrea Dianetti presenta la sua fidanzata: ecco chi è! (Foto) (Di venerdì 17 luglio 2020) Sono trascorsi 14 anni dalla partecipazione di Andrea Dianetti ad Amici di Maria De Filippi: il romano, classe ’87, aveva partecipato alla quinta edizione nella categoria della recitazione e si era classificato al secondo post, ma la sua carriera è proseguita e il giovane ha preso parte a diverse produzioni televisive e teatrali. Poco si è sempre saputo, invece, riguardo la sua vita privata, di cui Andrea è sempre stato molto geloso: chi lo segue sui suoi profili social saprà che Dianetti ha sempre ironizzato sul suo passato sentimentale, mantenendo sempre, però, una certa riservatezza. Qualcosa è cambiato però, visto che ieri il giovane attore ha pubblicato sul suo profilo Instagram una Foto con una bella brunetta, accompagnandola con una dolce ... Leggi su isaechia

