Alluvione Palermo, i “forcing” dinamici e orografici che hanno scatenato il disastro: “era impossibile prevederla” (Di venerdì 17 luglio 2020) Mercoledì 15 luglio 2020 è una giornata che gli abitanti di Palermo faranno fatica a dimenticare. Una violenta Alluvione ha devastato la città: 134mm di pioggia si sono abbattuti in poco più di un’ora, seminando il caos. Fiumi di acqua e fango per le strade, auto ribaltate e trascinate via dalla corrente, gente a nuoto nelle strade per mettersi in salvo per un evento record: non aveva mai piovuto in modo così forte nella storia secolare della città. Dopo tanta distruzione e nessuna allerta meteo che l’avesse anticipata, da più parti è stata sollevata questa domanda: questo evento si poteva prevedere? I meteorologi Daniele Ingemi e Matteo Tidili hanno realizzato un’analisi molto esaudiente e approfondita del fenomeno, che riportiamo integralmente qui di ... Leggi su meteoweb.eu

