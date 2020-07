Alluvione Palermo, dopo due giorni arriva l’esercito: città ancora sommersa dal fango. E’ ufficiale: non ci sono stati morti [FOTO e VIDEO] (Di venerdì 17 luglio 2020) La città di Palermo può tirare un sospiro di sollievo: la devastante Alluvione di mercoledì scorso non ha provocato vittime. Lo conferma all’Adnkronos il Prefetto di Palermo Giuseppe Forlani, che ha seguito dal primo momento da vicino le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Le operazioni di dragaggio delle idrovore sono ancora in corso. Ma alle 6 del mattino l’altezza dell’acqua era di 40 cm e non c’erano più auto allagate. “Le operazioni di prosciugamento erano finalizzate a verificare la testimonianza di un cittadino che ha raccontato di avere visto delle persone nel sottopasso allagato – dice il Prefetto – le operazioni sono state avviate subito e via via che si ... Leggi su meteoweb.eu

Dopo lo straordinario evento climatico che ha colpito Palermo mercoledì scorso, aliquote di militari del 4° reggimento Genio della Brigata “Aosta” sono tempestivamente intervenute su ...

