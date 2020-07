Allerta meteo su tutta la Puglia dalle ore 8 di oggi e per le prossime 36 ore, improvvisi temporali e rischio idrogeologico (Di venerdì 17 luglio 2020) La Protezione Civile della regione Puglia ha diramato un’Allerta meteo per tutto il territorio dalle 8 di oggi e per le prossime 36 ore. Il bollettino della Protezione Civile riportava ieri quanto segue: “Sul territorio pugliese sono previste condizioni meteorologiche avverse e criticità. L’Allerta è a partire da oggi e per le successive otto ore con precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale e zone interne, con quantitativi cumulati deboli. dalle 8 di domani e per le successive 36 ore, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi ... Leggi su baritalianews

