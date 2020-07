Allerta Meteo Sicilia: temporali in arrivo, criticità gialla (Di venerdì 17 luglio 2020) Allerta Meteo gialla domani in Sicilia per rischio idrico e idrogeologico. Lo comunica la Protezione civile regionale. Sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.L'articolo Allerta Meteo Sicilia: temporali in arrivo, criticità gialla Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

