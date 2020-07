Allerta meteo in nove Regioni d’Italia: in arrivo temporali e grandinate (Di venerdì 17 luglio 2020) Allerta meteo su nove Regioni d’Italia Allerta meteo su nove Regioni d’Italia lanciato ieri, giovedì 16 luglio, dalla Protezione Civile. Dopo i giorni di caldo, a patire da oggi dovrebbero tornare piogge e temporali, con il rischio di nuove “bombe d’acqua” come quella che si è abbattuta su Palermo mercoledì 15 luglio. La Protezione Civile fa sapere che su gran parte dell’Europa si sta sviluppando un’ampia area depressionaria che tenderà a scendere verso l’Italia, in particolare sulla fascia adriatica e su parte delle Regioni centrali. Le Regioni interessate dall’Allerta sono Emilia-Romagna, Marche, ... Leggi su tpi

Agenzia_Ansa : In arrivo piogge e temporali. Allerta gialla domani su nove regioni #meteo #ANSA - Adnkronos : Maltempo, allerta meteo in 9 regioni - ILpiddinoRocco : RT @Agenzia_Ansa: In arrivo piogge e temporali. Allerta gialla oggi su nove regioni #meteo #ANSA - Ilikepuglia : Puglia, allerta meteo gialla: piogge e temporali nelle prossime ore - Agenzia_Ansa : In arrivo piogge e temporali. Allerta gialla oggi su nove regioni #meteo #ANSA -