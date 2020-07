Allerta meteo in Campania, temporali e raffiche di vento nelle seguenti zone (Di venerdì 17 luglio 2020) La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta meteo a partire dalle 14 e fino alle 23.59 di oggi. Sulle zone Alto Volturno e Matese, penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentin, Alta Irpinia e Sannio, Tusciano e Alto Sele si prevedono “Precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, … L'articolo Allerta meteo in Campania, temporali e raffiche di vento nelle seguenti zone Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Agenzia_Ansa : In arrivo piogge e temporali. Allerta gialla domani su nove regioni #meteo #ANSA - Agenzia_Ansa : In arrivo piogge e temporali. Allerta gialla oggi su nove regioni #meteo #ANSA - Adnkronos : Maltempo, allerta meteo in 9 regioni - infoitinterno : Meteo in Capitanata: allerta gialla venerdì 17 per 'rischio idrogeologico per temporali' - InfoCilentoWeb : Scatta l'allerta meteo in #Campania #AllertaMeteoCampania -