Alfonso Signorini a TvBlog: Don Alberto ha fatto un colloquio per il GF ed eravamo tutti molto entusiasti (Di venerdì 17 luglio 2020) Da queste colonne alcuni giorni fa abbiamo lanciato l'indiscrezione sul fatto che un prete ha sostenuto un provino per entrare nel cast del Grande fratello vip 5. Si tratta di Don Alberto Ravagnani, il prete social divenuto celebre in queste settimane di lockdown grazie ai video che ha confezionato per il suo canale Youtube. Blogo retroscena: un prete verso il Grande fratello vip 5 (giusto, sbagliato?) Anche un prete provinato per la prossima edizione del Grande fratello vip Alfonso Signorini a TvBlog: Don Alberto ha fatto un colloquio per il GF ed eravamo tutti molto entusiasti pubblicato su TvBlog.it 17 luglio 2020 ... Leggi su blogo

