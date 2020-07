Alex Zanardi, ridotti i sedativi: inizia la fase “terapeutica e riabilitativa” (Di venerdì 17 luglio 2020) E’ ancora stabile in terapia intensiva Alex Zanardi mentre i medici che lo hanno in cura proseguono con le terapie per portarlo lentamente al risveglio dal coma farmacologico a cui e’ stato sottoposto dopo il primo intervento alla testa un mese fa. In queste ore, decisive per poter intraprendere la nuova fase ‘terapeutica e riabilitativa’, gli occhi dei sanitari sono tutti puntati sui monitor dei macchinari che restituiscono i valori delle funzioni vitali e neurologiche del campione bolognese dopo che l’equipe multidisciplinare del policlinico Le Scotte di Siena ha deciso di procedere con la riduzione della sedo-anelgesia. E’ un percorso ancora lungo e che vedrà, nei prossimi giorni, accertamenti ancora più approfonditi per stabilire la reale entita’ degli eventuali danni subiti ... Leggi su sportface

