Alessandro Zarino nuovo amore | beccato con un volto noto della tv | le foto in spiaggia

Prima tentatore a "Temptation Island", poi tronista a "Uomini e donne", Alessandro Zarino è uno dei volti più amati del dating show di Canale 5. Il giovane però non è stato fortunato con la sua scelta: il suo percorso negli studi Mediaset non è stata così lineare. Durante il suo fulmineo percorso, infatti, Alessandro Zarino si è avvicinato a Veronica Burchielli tanto da arrivare a sceglierla all'improvviso, dopo che lei aveva annunciato di abbandonare il programma. La corteggiatrice ha replicato con un "no", decidendo di accettare il trono. Ma nemmeno il suo percorso è stato fortunato: dopo poche puntate la ragazza ha ammesso di pensare ancora all'ex tronista. Così la redazione si è organizzata ...

QuotidianPost : Uomini e Donne, Alessandro Zarino ha un nuovo amore: chi è - MondoTV241 : Alessandro Zarino e Francesca Brambilla stanno veremente insieme?Ecco le ultime news... #alessandrozarino… - AleGaudinoStan : RAGA PICCOLA PRECISAZIONE Alessandro Zarino é riuscito ad arrivare al trono a settembre comparendo a Temptation si… - donatda : #Repost @giornalettismo • • • • • • • ZARINO E LA BRAMBILLA: È AMORE! Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e d… - __chill0ut : buongiorno oggi condivido con voi la mia figura di merda di un po’ di tempo fa con alessandro zarino buona lettura… -