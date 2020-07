Alejandro Amenabar prepara la sua prima serie tv The Treasure of The Black Swan (Di venerdì 17 luglio 2020) The Treasure of the Black Swan è la prima serie tv di Alejandro Amenabar per AMC e Movistar+ Il fascino del racconto episodico che permette di espandere le line narrative, approfondire i personaggi, costruire situazioni sorprendenti e soprattutto una libertà creativa che il cinema dei blockbuster non consente, conquista anche Alejandro Amenabar. Il regista premio Oscar, dietro film come The Others e Mare dentro, è pronto per la sua prima serie tv e ha scelto l’adattamento del fumetto di Paco Roca e Guillermo Corral El Tesoro del Cisne Negro – The Treasure of The Black Swan. La serie sarà ... Leggi su dituttounpop

