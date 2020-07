Al via oggi a Bruxelles il Consiglio europeo. Si decide il futuro dell’Unione. Gualtieri: “È decisivo chiudere il negoziato sul Recovery Fund al più presto. Io sono fiducioso” (Di venerdì 17 luglio 2020) “È decisivo chiudere il negoziato al più presto, se possibile già in questo Consiglio europeo. Io sono fiducioso”. E’ quanto ha detto al Corriere della Sera il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nel giorno in cui, a Bruxelles, si tiene il Consiglio europeo dedicato al Recovery Fund ed il Bilancio Ue 2021-2027. “Una rapida implementazione del programma Next Generation Eu – ha aggiunto il ministro italiano – è essenziale per raggiungere una ripresa solida e sostenibile”, e su questa posizione “è maturato un largo consenso, una novità politica di straordinario ... Leggi su lanotiziagiornale

Al via oggi a Bruxelles il Consiglio europeo. Sul tavolo il nodo dei fondi Ue per la ripresa post-Covid e il pacchetto finanziario anticrisi, il Recovery Fund. Il “frugale” premier olandese Mark Rutte ...

Dopo mesi di videoconferenze, i capi di Stato e di governo europei si rivedranno oggi a Bruxelles, in presenza per il Consiglio europeo, convocato oggi e domani, per definire e approvare il principale ...

