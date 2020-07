Al via la CIG in deroga per gli sportivi professionisti (Di venerdì 17 luglio 2020) Cassa integrazione sportivi professionisti – Le nove settimane di cassa integrazione in deroga (CIGD) spettanti agli sportivi professionisti si possono collocare tra il 23 febbraio e il 31 ottobre. Lo precisa l’INPS in una circolare. I lavoratori beneficiari – scrive ItaliaOggi – sono solo quelli con retribuzione fino a 50 mila euro, intendendosi tale la … L'articolo Al via la CIG in deroga per gli sportivi professionisti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

