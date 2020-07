Al via il Consiglio europeo sul recovery fund: tensioni Italia-Olanda, L’Aia chiede unanimità (Di venerdì 17 luglio 2020) Inizia oggi a Bruxelles il Consiglio europeo straordinario per decidere sul recovery fund e con l’obiettivo di raggiungere un accordo tra i Paesi, il primo summit di persona da quando è iniziata la pandemia. Per l’Italia, l’ostacolo più grande sembra essere la linea dura del premier olandese Mark Rutte, che, per ora, non ha ceduto nemmeno alle sollecitazioni della cancelliera tedesca Angela Merkel. Comincerà alle 10 la riunione straordinaria per trovare un accordo sul famoso recovery fund, il pacchetto da 750 miliardi di euro che mira ad alleviare le economie dei Paesi dell’eurozona più colpiti dalla crisi causata dal Covid-19, compresa l’Italia. Nonostante lo sforzo di mediazione della Germania, ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : via Consiglio Test sierologici, il Consiglio di Stato: «Via libera all’ospedale San Matteo» Corriere della Sera I Benetton fuori da Aspi, si parte: giovedì il primo passaggio

Il nuovo piano economico-finanziario che verrà approvato dal ministro De Micheli darà il via all’iter. I Benetton avranno solo ... Una settimana dopo l’accordo raggiunto in Consiglio dei Ministri, si ...

Gli avvocati: «Ecco una delle sentenze già decise»

Il Consiglio dei presidenti dell'Unione delle Camere penali del ... uno dei due infatti aveva ricevuto via Pec dalla cancelleria della Corte, tre giorni prima del processo, un documento che ...

