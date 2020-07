Al via il Consiglio europeo straordinario, Conte: “Superare le divergenze” (Di venerdì 17 luglio 2020) Recovery fund, al via il Consiglio europeo. I leader chiamati a confrontarsi con la proposta avanzata dalla Commissione europea. Alle ore 10.00 (circa) del 17 luglio si alza il sipario sul Consiglio europeo che potrebbe passare alla storia come quello nel quale 27 leader europei hanno tracciato la strada per la ripresa economica di un continente straziato dalla crisi legata all’emergenza coronavirus. Recovery fund, le dichiarazioni dei leader all’arrivo al Consiglio europeo In maniera decisamente meno poetica, il 17 e il 18 luglio va in scena un lungo confronto sul Next Generation Eu proposto dalla von der Leyen. E come noto il nodo da sciogliere è quello del Recovery fund, fortemente voluto da Italia, Spagna e Portogallo, per elencare i Paesi che si sono ... Leggi su newsmondo

