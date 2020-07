Agro Aversano. Lite tra vicini degenera, guardia giurata impugna pistola e spara (Di venerdì 17 luglio 2020) Lite tra vicini degenera e finisce a pistolettate a Lusciano, in provincia di Caserta. Al culmine di un’animata discussione, un uomo, guardia giurata di 38 anni, ha impugnato la pistola e dalla sua auto ha esploso diversi colpi di pistola. Lite tra vicini degenera, guardia giurata impugna pistola e spara A riportare i fatti è … L'articolo Agro Aversano. Lite tra vicini degenera, guardia giurata impugna pistola e spara ... Leggi su teleclubitalia

Importante appuntamento, lunedì prossimo a partire dalle ore 18:00, presso lo 'Spazio 5 Stelle Aversa e Agro Aversano', in Via Magenta 81. "Prenditi cura di te e degli altri, Non Correre", è il titolo ...