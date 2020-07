Aggiornamento Covid-19: sale il numero di positivi in Regione (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto+++ Covid-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL’UNITA’ DI CRISI DELLA Regione CAMPANIA+++ ​ Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 12Tamponi del giorno: 1.705 Totale positivi: 4.803 Totale tamponi: 309.290 ​Deceduti del giorno: 1 Totale deceduti: 433 Guariti del giorno: 1 Totale guariti: 4.098 (di cui 4.098 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione). L'articolo Aggiornamento ... Leggi su anteprima24

