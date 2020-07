Affondo dei sindacati sulla scuola: così non può ripartire. Azzolina: "Mi attaccano perché sono donna" (Di venerdì 17 luglio 2020) AGI - Attacco frontale dei sindacati contro la ministra dell'Istruzione sulla prospettiva di riaprire le scuole a settembre. "Non ci sono le condizioni", denuncia la Cgil, mentre la Cisl accusa Lucia Azzolina di "mentire sapendo di mentire". Immediata la replica di Lucia Azzolina che non ci sta e conferma che non ci saranno altri lockdown e che le aule riapriranno regolarmente il 14 settembre. A dare fuoco alle polveri è il segretario generale di Snals-Confsal, Elvira Serafini: "Noi vogliamo che la scuola riapra, ma serve subito un tavolo sugli organici" dice, "Purtroppo quanto sta ... Leggi su agi

