Adozioni gay? Il 58% degli italiani è contrario (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma, 17 lug – Il 58% dei cittadini italiani si dice contrario alla possibilità di adozione per le coppie omosessuali. E’ quanto emerso da un’indagine Eurispes sui temi “etici”. Dal sondaggio è emerso viceversa che la maggioranza degli italiani è favorevole ai matrimoni tra persone dello stesso sesso: per l’esattezza il 59,5%. Quest’ultima è una percentuale nettamente in aumento rispetto al 2015, quando soltanto il 40% degli intervistati si diceva a favore delle nozze gay. Come sottolineato da Adnkronos, dalla rilevazione Eurispes effettuata a più riprese e presso un campione di cittadini rappresentativo della compagine italiana dai diciotto anni in su, emerge inoltre un altro dato piuttosto significativo. ... Leggi su ilprimatonazionale

Un’Italia spezzata in parte e, forse, con mancanza di informazioni su alcuni argomenti. Questo è quanto possiamo dire sui risultati dell’indagine Eurispes “Temi etici: le opinioni degli italiani” (1) ...

ROMA – La possibilità di contrarre matrimonio fra persone dello stesso sesso è accettata dal 59,5% degli italiani, in aumento rispetto al 2015, quando i favorevoli raggiungevano il 40,8% di consensi.

