Accoltella un giovane | il papà della vittima lo pesta a sangue

Grave episodio di violenza avvenuto durante la serata di ieri, giovedì 16 luglio, a Favaro Veneto (comune nella terraferma della provincia di Venezia), dove un uomo di 43 anni ha Accoltellato un ragazzo per poi essere letteralmente pestato a sangue dal padre del giovane intervenuto in sua difesa, il tutto dinanzi agli occhi terrorizzati di numerosi passanti. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale per ricevere le dovute cure e saranno nuovamente sentiti dagli inquirenti, ancora alla ricerca delle reali motivazioni che hanno portato all'origine della lite.

