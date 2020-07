A World of Calm è la serie pensata per far addormentare chi la guarda (Di venerdì 17 luglio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=vlMqCfvanZo Ammettiamolo, in questi anni in cui si producono tonnellate di serie non è assolutamente infrequente cedere alla tentazione di addormentarsi beatamente nel bel mezzo della visione. Stanchezza, relax profondo o anche effettiva noia rispetto a quello che stiamo guardando: i motivi possono essere molteplici. Adesso, addirittura, sta arrivando una serie che ha proprio l’obiettivo di far addormentare gli spettatori. Si tratta di un nuovo progetto che prende ispirazione da Calm, un’app per smartphone divenuta molto popolare a maggior ragione negli ultimi mesi di stress mondiale: contiene video e consigli per la meditazione e il rilassamento, con lo scopo di liberare la mente e aiutare il sonno. Ora l’intenzione è ... Leggi su wired

Realizzata da Hbo Max con i creatori dell'app di meditazione Calm, concilia volutamente il sonno degli spettatori. Grazie a narrazioni progettate scientificamente, musiche ipnotiche e le voci di Nicol ...

HBO Max ha deciso di aiutarvi a dormire e per farlo si avvarrà di Keanu Reeves e numerose altre star. Il servizio streaming ha ordinato A World of Calm, un adattamento della popolare app Calm, che off ...

