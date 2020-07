A sorpresa, l’omaggio di Renato Zero a Ennio Morricone all’Assemblea Capitolina: “Ti amerò per sempre” (video) (Di venerdì 17 luglio 2020) L'omaggio di Renato Zero a Ennio Morricone ha risuonato in tutta l'Aula Giulio Cesare in Campidoglio dove, nella mattinata del 17 luglio, si è tenuta l'Assemblea Capitolina. Come già era stato anticipato, l'Auditorium Parco della Musica porterà il nome di Ennio Morricone, recentemente scomparso all'età di 91. La decisione è stata ratificata proprio nel corso della seduta dell'Assemblea Capitolina, che ha approvato il cambio di nome per l'Auditorium. Al Maestro, sarà dedicato anche un toponimo della città di Roma. La seduta dell'Assemblea si è aperta sulle note di C'Era Una Volta Il West, eseguita dall'Orchestra Santa Cecilia sotto la direzione del Maestro Andrea Morricone, ... Leggi su optimagazine

