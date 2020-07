“A Ostia andava in giro con febbre”: caos sul lavoratore del Bangladesh positivo (Di venerdì 17 luglio 2020) “Da una prima relazione della Asl Roma 3 che sta svolgendo l’indagine epidemiologica emerge che il lavoratore del Bangladesh presso lo stabilimento balneare di Ostia, che è stato ricoverato oggi presso lo Spallanzani, ha dichiarato di aver avuto la febbre fin dal giorno 14 luglio e dolori muscolari già dal 12 di luglio. Ha lavorato presso la struttura fino al 16 luglio. Questa circostanza la considero grave e chiediamo la massima responsabilità. Con la febbre e con sintomi si deve rimanere a casa e contattare un medico. Non è possibile che si vada in giro o al lavoro. Comprendo le esigenze lavorative e di proseguire nelle proprie attività, ma il rischio è troppo elevato per la collettività”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione ... Leggi su sportface

“Da una prima relazione della Asl Roma 3 che sta svolgendo l’indagine epidemiologica emerge che il lavoratore del Bangladesh presso lo stabilimento balneare di Ostia, che è stato ricoverato oggi ...

Allarme coronavirus a Ostia: il dipenente del bar-ristorante di uno stabilimento balneare è stato trovato positivo. Si tratta di un uomo del Bangladesh, che lavora in cucina. Aveva problemi di salute ...

