A Larissa (Grecia) l’omaggio al maestro Ennio Morricone (Di venerdì 17 luglio 2020) A Trastevere in questi giorni è spuntato uno splendido murale di Harry Grab dedicato a Morricone… e non è l’unico. In quel di Larissa, in Grecia, già qualche anno fa era stata realizzata una gigantesca opera per omaggiare il compositore. La città è da sempre molto affezionata a Morricone e a suo tempo decise di celebrarlo con un bellissimo murale, creato dagli artisti Asteris Laskaris, Christos Laskaris e Dimitra Kalogirou, sul palazzo di Via Manolaki, nel centro cittadino. L’iniziativa venne lanciata dall’Associazione culturale greca degli amici della musica di Ennio Morricone, sostenuta dal Comune di Larissa, dall’Ambasciata di Grecia a Roma di cui Sua Eccellenza ... Leggi su ildenaro

