A Barcellona il governo decreta un mezzo lockdown: si esce solo per necessità, niente festa del patrono (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Napolista vi ha informati ieri dello stato di emergenza in Catalogna per il coronavirus. Oggi c’è stata la conferenza della ministra catalana della Sanità – Conselleria de Salut – Alba Vergés che di fatto ha annunciato un mezzo lockdown. La Conselleria de Salut ha annunciato nuove misure restrittive per l’area metropolitana di Barcellona, visto che i contagi stanno rapidamente aumentando. Le misure dureranno per i prossimi 15 giorni. Ricordiamo che tra tre settimane il Napoli dovrebbe giocare a Barcellona per la Champions. Il governo attuerà le stesse misure già in atto nei tre distretti dell’Hospitalet. Le misure varranno per Barcellona e tredici comuni. I cittadini dovranno rimanere a casa, uscire ... Leggi su ilnapolista

llenomezquindad : RT @BarcinoMag: Barcellona: il governo chiede di non uscire di casa se non necessario Dopo l'aumento dei nuovi focus nell'ultima settimana… - napolista : A Barcellona il governo decreta un mezzo lockdown: si esce solo per necessità, niente festa del patrono Il governo… - lorepas85 : #Coronavirus, il Governo della #Catalogna chiede agli abitanti dell’area di #Barcellona di limitare gli spostamenti… - ItalianoJurada : Non ancora una restrizione, ma una raccomandazione prima di adottare misure più drastiche: Coronavirus, il Governo… - BarcinoMag : Barcellona: il governo chiede di non uscire di casa se non necessario Dopo l'aumento dei nuovi focus nell'ultima s… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona governo Coronavirus, il Governo della Catalogna chiede agli abitanti dell'area di Barcellona di limitare gli spostamenti El Itagnol Nuova stretta a Barcellona, 'state a casa'

Le autorità in Catalogna adottano nuove misure restrittive per parte della regione, compresa Barcellona, chiedendo ai residenti della città di «restare a casa» dopo un aumento nei nuovi casi di corona ...

Coronavirus, nuova stretta a Barcellona: "State a casa". In Gran Bretagna via libera ai lockdown locali

Le autorità in Catalogna adottano nuove misure restrittive per parte della regione, compresa Barcellona, chiedendo ai residenti della città di "restare a casa" dopo un aumento nei nuovi casi di corona ...

Le autorità in Catalogna adottano nuove misure restrittive per parte della regione, compresa Barcellona, chiedendo ai residenti della città di «restare a casa» dopo un aumento nei nuovi casi di corona ...Le autorità in Catalogna adottano nuove misure restrittive per parte della regione, compresa Barcellona, chiedendo ai residenti della città di "restare a casa" dopo un aumento nei nuovi casi di corona ...