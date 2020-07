65 anni di Disneyland, 10 curiosità sul parco di divertimenti più famoso del mondo (Di venerdì 17 luglio 2020) «Se puoi sognarlo, puoi farlo». 65 anni fa, Disneyland – il regno magico immaginato da zio Walt – prendeva vita per la gioia di grandi e piccini. Il primo parco tematico di Topolino fu inaugurato domenica 17 luglio 1955 a Anaheim, in California. 30.000 le persone che accorsero strabiliate al costo di un dollaro a ingresso. Nel mondo esistono sei resort Disneyland, tutti basati sul modello originale di Anaheim a Los Angeles. L’idea di un mondo incantato, dedicato a Mickey Mouse, saltò alla mente di Walt Disney durante una gita al Griffith Park di L.A. con le sue figlie Diane e Sharon. Mentre, seduto su una panchina, le osservava volteggiare sulla giostra dei cavalli, si chiese perché nei parchi di divertimento si dovessero svagare solo i bambini mentre gli adulti erano costretti a guardare. Gli venne, così, l’idea di un luogo in cui genitori e figli si potessero divertire insieme. La panchina di quel «colpo di genio» si può ammirare esposta a Disneyland nella Opera House sulla Main Street. Alcune delle 60 attrazioni di Disneyland Park sono diventate blockbuster cinematografici. A cominciare dalla saga sbanca botteghino de Pirati dei Caraibi con Johnny Depp. Con una media di 11 milioni di visitatori l’anno, Disneyland è stato costretto lo scorso marzo a chiudere i battenti a causa dell’emergenza sanitaria. La riapertura, prevista il giorno del suo 65esimo anniversario, è stata rinviata a data da destinarsi. Oggi, noi vogliamo celebrare i 65 anni del parco di divertimenti più famoso del mondo con 10 curiosità. Dall’11enne George Lucas presente il giorno dell’inaugurazione ai segreti del castello della Bella Addormentata, dalla stanza segreta di Walt Disney fino agli scheletri veri dentro l’attrazione dei Pirati dei Caraibi. Sfoglia la gallery in alto. Leggi su vanityfair

A. con le sue figlie Diane e Sharon. Mentre, seduto su una panchina, le osservava volteggiare sulla giostra dei cavalli, si chiese perché nei parchi di divertimento si dovessero svagare solo i bambini

