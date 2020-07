6 Bullets il film con Van Damme stasera sabato 18 luglio su Rai 4 (Di venerdì 17 luglio 2020) 6 Bullets il film stasera sabato 18 luglio su Rai 4. Trama e trailer 6 Bullets serata d’azione con Jean-Claude Van Damme sabato 18 luglio su Rai 4 alle 21:20. Kristopher Van Varenberg che nel film interpreta Selwyn Gaul è il figlio di Van Damme avuto dalla terza moglie. Il film è stato girato tra Bucarest, la Romania e l’Ungheria e ha avuto un budget di circa 10 milioni di dollari. film del 2012 diretto da Ernie Bararash, scritto da Evan Law e Chad Law e distribuito da 01 Distribution in Italia. Il film si intitola 6 Bullets ma nei paesi anglosassoni è identificato come Six Bullets. Il ... Leggi su dituttounpop

Gone with the Bullets 2015

Gone with the Bullets è un film di genere Azione, Commedia, Drammatico del 2015 diretto da Jiang Wen e Jiang Wen con Jiang Wen e Ge You. Durata: 120 min. Paese di produzione: Cina.

