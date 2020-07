Zona Euro, bilancia commerciale maggio in surplus per 9,4 miliardi (Di giovedì 16 luglio 2020) (Teleborsa) – Nel mese di maggio la bilancia commerciale dell’EuroZona ha registrato un surplus pari a 9,4 miliardi di Euro, rispetto all’avanzo di 2,9 miliardi del mese precedente ed ai 20,7 miliardi dello stesso mese dell’anno precedente. Il dato, reso noto dall’Istituto di statistica dell’Unione Europea (Eurostat), indica che le esportazioni sono state pari a 143,3 miliardi di Euro in calo del 29,5% su anno mentre le importazioni nello stesso periodo sono scese del 26,7% a 133,9 miliardi. L’interscambio commerciale all’interno dell’area della moneta unica si ... Leggi su quifinanza

Capezzone : Su @atlanticomag @Musso___ : se pure Gentiloni ammette che la prossima recessione post Covid rischia di uccidere la… - Marko_Morandi : RT @atlanticomag: “La recessione da Covid minaccia di distruggere la zona euro”… E lo dice Gentiloni, di Musso - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #Aperture #viabilità La nuova Variante di #Campalto è lunga 2km ?? Costo 46,5 milioni di euro ?? Il sindaco @LuigiBru… - comunevenezia : #Aperture #viabilità La nuova Variante di #Campalto è lunga 2km ?? Costo 46,5 milioni di euro ?? Il sindaco… - ILupobianco : @repubblica @marco_gervasoni Sono tutti pieni, in tutti i quartieri residenziali. Tavolini stracolmi a tutte le ore… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona Euro Zona Euro: a maggio ulteriore riduzione del surplus commerciale Trend-online.com Btp in lieve calo, mercato cauto in attesa di Bce e Consiglio europeo

ROMA, 16 luglio (Reuters) - L'obbligazionario italiano è improntato alla cautela, con gli occhi degli investitori puntati sull'odierno meeting Bce e ancor più sul vertice straordinario Ue. ** Attorno ...

Zona euro, avanzo commerciale in rialzo ma lontano da volumi 2019

BRUXELLES, 16 luglio (Reuters) - L’avanzo commerciale della zona euro aumenta a maggio rispetto ad aprile, grazie alla graduale revoca delle misure di contenimento a livello mondiale, ma resta meno de ...

ROMA, 16 luglio (Reuters) - L'obbligazionario italiano è improntato alla cautela, con gli occhi degli investitori puntati sull'odierno meeting Bce e ancor più sul vertice straordinario Ue. ** Attorno ...BRUXELLES, 16 luglio (Reuters) - L’avanzo commerciale della zona euro aumenta a maggio rispetto ad aprile, grazie alla graduale revoca delle misure di contenimento a livello mondiale, ma resta meno de ...