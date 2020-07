Zizzania nel governo e spie russe a caccia di vaccini (Di giovedì 16 luglio 2020) Altro che autostrade, Mes, decreti sicurezza o nomine, ecco cosa davvero mette Zizzania nella maggioranza (che poi è sempre la solita storia, è la futura legge elettorale). Perché invece, per tutte quelle altre cosacce, notate oggi la calma olimpica che regna, con l'azzeramento del tasso di polemich Leggi su ilfoglio

ilfoglio_it : Zizzania nel governo e spie russe a caccia di vaccini. Di cosa parlare stasera a cena, la newsletter con idee e spu… - MalkiZadeq : '... Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai mietito… - agivikdi : @MichelaMeloni1 Ma perché con tutti i problemi che ci sono nel mondo c'è ne devono creare altri in continuazione? P… - Rturcato83 : #green in @RacingPointF1 parla di ispirazione e non copiatura Ma a #skymotori vi dicono altro per cecare la zizzan… - Erminio71890018 : @StefydiJ @Pontifex_it La Zizzania di chi ha Fede nel Nulla? ;-) -

Ultime Notizie dalla rete : Zizzania nel Zizzania nel governo e spie russe a caccia di vaccini Il Foglio Temptation Island 2020, che cosa è successo nella precedente puntata

Con l’arrivo dell’estate in genere piomba anche Temptation Island sugli schermi degli italiani. Il programma di Maria De Filippi per l’edizione 2020 ha mischiato Vip e Nip, portando in scena uno show ...

FABIANI: "Ascoli-Salernitana aperta a qualsiasi risultato"

Il direttore sportivo della Salernitana Angelo Fabiani, ha parlato in vista della sfida di domani tra l'Ascoli e i campani: "Si affrontano due squadre che si equivalgono, la gara può finire con qualsi ...

Con l’arrivo dell’estate in genere piomba anche Temptation Island sugli schermi degli italiani. Il programma di Maria De Filippi per l’edizione 2020 ha mischiato Vip e Nip, portando in scena uno show ...Il direttore sportivo della Salernitana Angelo Fabiani, ha parlato in vista della sfida di domani tra l'Ascoli e i campani: "Si affrontano due squadre che si equivalgono, la gara può finire con qualsi ...