Zinedine Zidane, al servizio del risultato: altro capolavoro col suo Real Madrid (Di giovedì 16 luglio 2020) In un decennio appena trascorso in cui a farla da padrone è stata la dialettica tra giochisti e risultatisti, il Real Madrid di Zidane è l’esempio perfetto di come le due filosofie possono essere mescolate in modo del tutto naturale, senza retropensieri e ricerche spasmodiche di stili e marchi di fabbrica. Il tecnico francese, per la verità, ne ha uno: il fatto di sapere vincere, sempre e comunque. In silenzio, col suo carattere schivo, timido e pacato, sempre al servizio del risultato più che del gioco a tutti i costi. Non importa se alcune vittorie sono arrivate con un punteggio striminzito, con i gol di Sergio Ramos, con qualche rigore generoso. Chi vince ha sempre ragione, chi perde, parliamo del Barcellona di Messi e Setien, applaude e impara. Impara che forse, in ... Leggi su sportface

EdoardoMecca1 : Undicesimo trofeo in 5 anni da allenatore per Zinedine Zidane. Da questo si capisce quanto sia mediocre e sopravval… - nico_bastone : Il #RealMadrid ha vinto la 34^ #Liga della sua storia. Un successo dovuto soprattutto alla bravura di Zinedine… - Alcamma : Zinedine Zidane è un vincente nato ?????? #RealMadrid - SamueleMaccagno : Corona per #Zidane, il Real è campione di Spagna! Chapeau Zinedine, che è riuscito a rialzare una squadra che un an… - sportface2016 : Zinedine #Zidane al servizio del risultato | Altro capolavoro col suo #RealMadrid -

In un decennio appena trascorso in cui a farla da padrone è stata la dialettica tra giochisti e risultatisti, il Real Madrid di Zidane è l'esempio perfetto di come le due filosofie possono essere mesc ...

Se l'appello di società e sindaco ("Non uscite a festeggiare") all'indirizzo dei tifosi del Real Madrid resterà inascoltato, lo scopriremo nella nottata tra giovedì 16 luglio e venerdì 17 luglio. Quel ...

