Zanardi, si va verso il risveglio: sedazione ridotta ma condizioni neurologiche gravi (Di giovedì 16 luglio 2020) La direzione sanitaria, in accordo con la famiglia di Alex Zanardi fa sapere che è stata avviata in questi giorni la progressiva riduzione della «sedo-analgesia». In seguito alla riduzione della sedazione... Leggi su feedpress.me

