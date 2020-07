Zanardi, si va verso il risveglio: «Poi valuteremo le sue condizioni» (Di giovedì 16 luglio 2020) L’ospedale di Siena dove è ricoverato l’atleta dal 19 giugno, giorno dell’incidente: «Attualmente i parametri rimangono stabili». Ci vorranno «alcuni giorni» dopo la riduzione della sedazione per valutare il percorso terapeutico e riabilitativo Leggi su corriere

«In riferimento alle condizioni cliniche di Alex Zanardi, ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell'Aou Senese, la direzione sanitaria, in accordo con la famiglia del campione, informa che è st ...