Zanardi, sedazione ridotta ma le condizioni restano gravi (Di giovedì 16 luglio 2020) In riferimento alle condizioni cliniche di Alex Zanardi , ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell'Aou Senese, la direzione sanitaria, in accordo con la famiglia del campione, informa che è ... Leggi su corrieredellosport

«In riferimento alle condizioni cliniche di Alex Zanardi, ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell’Aou Senese, la direzione sanitaria, in accordo con la famiglia del campione, informa che è st ...Nuovo bollettino medico per Alex Zanardi. I dottori hanno deciso, in accordo con la famiglia, di avviare una progressiva riduzione della sedazione, per valutare la situazione del quadro neurologico ...