Zanardi, questi sono i giorni decisivi con la riduzione dei farmaci (Di giovedì 16 luglio 2020) Già dalla scorsa settimana i medici hanno cominciato a ridurre i sedativi da somministrare ad Alex Zanardi. Il campione si trova in un momento decisivo, quello della progressiva riduzione della sedazione e rimane ricoverato nel reparto di terapia intendiva del policlinico Le Scotte a Siena in seguito all’incidente di qualche settimana fa. La decisione è frutto di un accorso tra la direzione sanitaria e la famiglia del campione «per permettere la prosecuzione del percorso riabilitativo e terapeutico». LEGGI ANCHE >>> Alex Zanardi sottoposto a operazione di ricostruzione cranio-facciale L'articolo Zanardi, questi sono i giorni decisivi con la riduzione dei ... Leggi su giornalettismo

