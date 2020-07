Zanardi, nuovo comunicato: ridotta la sedazione (Di giovedì 16 luglio 2020) Alex Zanardi continua a lottare. Dopo alcuni giorni di silenzio, è stato diffuso un nuovo comunicato da parte dell' Aou Senese dove è stato ricoverato l'ex pilota e campione paraolimpico, in cui si ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

E' stato emesso un nuovo bollettino medico sulle condizioni dell'ex pilota di F1: sul campione bolognese è stata avviata in questi giorni la progressiva riduzione della sedo-analgesia. Le sue condizio ...Siena, 16 luglio 2020 – E' ancora in condizioni gravi Alex Zanardi, ma i medici hanno cominciato a ridurre ... che ha in cura l'ex pilota di Formula 1, possa effettuare nuove valutazioni sul quadro ...