Zanardi, bollettino 16 luglio: “Avviata la progressiva riduzione della sedo-analgesia” (Di giovedì 16 luglio 2020) “In riferimento alle condizioni cliniche di Alex Zanardi, ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell’Aou Senese, la direzione sanitaria, in accordo con la famiglia del campione, informa che è stata avviata in questi giorni la progressiva riduzione della sedo-analgesia“. Lo rende noto tramite un comunicato stampa l’ospedale “Le Scotte” di Siena, dove il campione paralimpico è ricoverato dallo scorso 19 giugno, giorno del terribile incidente in handbike. “In seguito alla riduzione della sedazione saranno necessari alcuni giorni per ulteriori valutazioni sul paziente da parte dall’équipe multidisciplinare che ha in cura l’atleta, per permettere ogni prosecuzione del suo percorso ... Leggi su sportface

