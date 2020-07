Zanardi, avviata la riduzione della sedazione: quadro resta grave (Di giovedì 16 luglio 2020) E' stata avviata una progressiva riduzione della sedazione di Alex Zanardi, l'ex pilota e campione paralimpico in coma dal 19 giugno in seguito a un incidente in handbike. Il coma era stato indotto ... Leggi su tgcom24.mediaset

Tengono ancora col fiato sospeso le condizioni di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico dell’handbike. Come noto, l’atleta dal 19 giugno è ricoverato in gravissime condizioni pre ...Il processo è stato avviato in questi giorni in cui sta avvenendo ... un grave incidente ma non si è mai dato per vinta. Alex Zanardi continua la sua lotta per la sopravvivenza.