Zaki, all’università di Bologna 150 sagome col suo volto per far rispettare il distanziamento contro il Coronavirus – Il video (Di giovedì 16 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (16 luglio)L’idea è dell’università di Bologna e la mano dell’artista Gianluca Costantini che ha realizzato 150 sagome col volto di Patrick Zaki che sono poi state installate all’interno dell’ateneo. I cartonati raffiguranti lo studente egiziano – detenuto da oltre cinque mesi in carcere in Egitto, accusato di propaganda sovversiva – invaderanno dunque gli spazi dell’università, le aule, le biblioteche e le sale studio, così che non sia possibile dimenticarsi neanche per un momento della questione urgente relativa alla sua scarcerazione. Allo stesso tempo saranno utili come strumento per il distanziamento sociale come misura di contenimento del Coronavirus. ... Leggi su open.online

