Xiaomi Mi Band 5 arriva in Italia a un prezzo superiore rispetto al passato: 39,99 euro (Di giovedì 16 luglio 2020) Come promesso, Xiaomi ha appena ufficializzato il fitness tracker Mi Band 5 per il mercato Italiano. Le caratteristiche tecniche non sono un mistero, essendo già stata annunciata in Cina, l’unica incognita era rappresentata dal prezzo che in Italia è di 39,99 euro, in leggero aumento rispetto al predecessore. Il design resta pressoché invariato rispetto a Mi Band 4. Il display è sempre AMOLED, touchscreen e a colori ma aumenta la diagonale che ora è di 1,1 pollici. La risoluzione è pari a 126 x 294 pixel. Resta la leggerezza (pesa appena 12 grammi) così come l’impermeabilità fino a 5 ATM. La connettività è assicurata dal Bluetooth 5.0. La grande ... Leggi su ilfattoquotidiano

